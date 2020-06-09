14 Сентября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
самоедская собака (2019) | Фото:Накануне.RU

Закон о защите приютов для животных внесён в свердловское заксобрание

Депутат Вячеслав Вегнер внёс в заксобрание Свердловской области законопроект о поддержке приютов для животных. Документ позволяет этим учреждениям получать землю для своих нужд без торгов.

Необходимость этого возникла после того, как в прошлом году депутаты Госдумы уточнили правила работы таких организаций. Теперь многие из них перестанут соответствовать требованиям, в частности по необходимой площади. Теперь соответствующий законопроект, закрепляющий федеральную норму, был принят в первом чтении и заксобранием Свердловской области.

Однако в ходе обсуждения было отмечено, что законопроект Вегнера ждут доработки с тем, чтобы исключить использование полученной без торгов земли под другие нужды.

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Закон о защите приютов для животных внесён в свердловское заксобрание

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Теги: приют для животных, Вячеслав Вегнер



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