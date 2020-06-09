Нефтяники показали, как убирают разлившийся дизель в Норильске

Под Норильском наравне со спасателями в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 участвуют нефтяники. Так, "Газпром нефть" привлекла сборный отряд специалистов из Ноябрьска, Мегиона, Ханты-Мансийска и Санкт-Петербурга. Специалисты очищают от нефтепродуктов поверхность реки Амбарная и прибрежную зону, компания готовится к переброске в Норильск дополнительной техники со своих месторождений, расположенных на севере ЯНАО.

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Технику в труднодоступный район приходится доставлять, в основном, воздушным транспортом. МЧС проводит перегруппировку сил и средств для работы с сорбентом – нужно зачищать мелкие озера, углубления и ручьи.

"Благодаря участию авиации доставка 250 кубовой емкостей осуществляется за 25-30 минут вместо 2,5 часов, что позволило увеличить объем собранной топливно-водной смеси до 2,5 тысяч кубометров в течение суток, - сообщили в МЧС. - В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено 23 124 кубометров загрязненного грунта. С акватории реки в течение суток собрано почти 2,5 кубометров топливно-водяной смеси".

Между тем, тревогу вызывает тот факт, что нефтепродукты уже обнаружены за пределами установленных на реках боновых ограждений, в озере Пясино, из которого вытекает одноименная река. Она уносит свои воды на север, в Северный Ледовитый океан. Кроме того, под угрозой находится рыба, которая в большом количестве обитает в озере.

Напомним, в результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 29 мая 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера. Ущерб, вероятно, будет оценен в десятки миллиардов рублей, а на восстановление уйдет не менее десяти лет.

Причиной аварии на ТЭЦ-3 в Норильске из-за которой произошел разлив дизельного топлива, могла стать изношенность оборудования, сообщили в Ростехнадзоре.

ТЭЦ принадлежит "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, "дочка" "Норильского никеля"). Возбуждено четыре уголовных дела.