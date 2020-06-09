"Ни в каком баре мы не отдыхали": актер Стебунов рассказал, как оказался на месте ДТП с Ефремовым

Актер Иван Стебунов заявил, что ни его, ни его супруги не было в автомобиле с Михаилом Ефремовым в момент ДТП в центре Москвы. Ранее информация об этом появилась в СМИ.

"Ни в каком баре мы не отдыхали, мы приехали на место ДТП", - сказал Стебунов ТК "Звезда".

Ранее сообщалось, что актер Сергей Гармаш приехал поддержать Михаила Ефремова на место аварии.

Стебунов уточнил, что Гармаш появился через несколько минут после их прибытия.

Полиция установила, что Ефремов в момент аварии в машине находился без пассажиров, пишет Mash.

Ранее Ефремова, устроившего ДТП в Москве, после допроса отпустили по подписку о невыезде. Отмечалось, что в момент принятия решения пострадавший был еще жив. После того, как водитель фургона скончался, следователь может вынести ходатайство об аресте.

Уголовное дело переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии.

8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль.

В результате аварии водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.