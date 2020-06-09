Нефтеюганск – лидер городов Югры по суточному приросту количества больных коронавирусом

Опубликованы данные о суточном приросте числа больных коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Тюменской области количество больных выросло на 34 (до 1 тыс. 981), в Югре – на 149 (до 3 тыс. 624), на Ямале – на 56 (до 2 тыс. 833). В Югре, по данным окружного департамента здравоохранения, состояние 31 пациента тяжёлое, 17 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Больше всего заболевших за сутки – в Нефтеюганске (43), Сургутском районе (30), Нижневартовске (22).

Всего в России за сутки коронавирус подтвердился у 8 тыс. 595 пациентов.