В Челябинской области бывшего главврача больницы будут судить за растрату

В Еманжелинске будут судить бывшего главврача городской больницы за растрату денежных средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый в 2015-2016 гг. оплачивал за счет средств больницы административные штрафы, которые были назначены должностным лицам учреждения. Ущерб составил 200 тыс. руб. Часть ущерба в размере 34 тыс. руб. добровольна погашена.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.