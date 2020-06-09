14 Сентября 2020
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Экономика Свердловская область
Документ (2020) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургские депутаты приняли коронавирусные корректировки бюджета

Депутаты Екатеринбургской городской думы приняли коронавирусные поправки бюджета. Как передает корреспондент Накануне.RU, решение было принято единогласно. 

Так, согласно корректировкам, расходы выросли на 2 миллиарда 322 млн рублей. На муниципальные учреждения в связи с распространением коронавируса потратят 91 миллион рублей. 24 млн на закупку машин "скорой помощи". На санитарные обработки выделили 190 млн рублей. 225 млн рублей направлены на выплаты медикам, лечащим коронавирусных пациентов.

Субсидии увеличились на 2 миллиарда рублей. 422 млн рублей при этом неиспользованные трансферты.

Между тем, у депутатов возникли вопросы. "У нас на 1,5 миллиарда увеличился дефицит. Как будете с этим справляться?" - спросил Константин Киселев.

"Бюджет сбалансирован. Работа будет идти с неплательщиками", - ответила начальник департамента финансов Анна Турунцева

Депутат Григорий Вихарев озабочен вопросами ремонта и открытий школ на фоне коронавируса. По словам Турунцевой на фоне распространения коронавируса финансирование данной сферы возросло на 800 млн рублей. Расходы на здравоохранение увеличиваются в 2 раза, на 700 млн рублей. 

Однако, депутат Киселев остался недоволен ответом."Сегодня мы не услышали как будем устранять дефицит бюджета. Я не буду голосовать за такую корректировку. Я буду голосовать против. Мы сидим и ждем того, как упадут деньги из вышестоящего бюджета", - резюмировал Киселев.

После заседания думы мэр Александр Высокинский прокомментировал журналисту Накануне.RU результаты корректировки. "Мы рационально формировали бюджет прошлого года. У нас  была подушка безопасности. Мы какие-то деньги осознанно не расходовали и нас обвиняли в неосвоении. Освоение и неэффективное расходование это разные вещи", - заключил мэр. 

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Екатеринбургские депутаты приняли коронавирусные корректировки бюджета

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Теги: бюджет, корректировка, коронавирус



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