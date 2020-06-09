В Свердловской области выявили 242 новых случая COVID-19, трое пациентов скончались

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 242 новых случая COVID-19. Также умерли трое заболевших инфекцией пациентов.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса, диагноз был подтвержден у жителей Екатеринбурга (175 случаев) и других муниципалитетов Среднего Урала. Всего на сегодняшний день в области зарегистрировано 7 тысяч 910 случаев COVID-19.

Состояние 83 госпитализированных оценивается как тяжелое, число пациентов в состоянии средней тяжести – 635. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

По данным оперштаба, за сутки зарегистрировано три случая смерти больных COVID-19. Общее число смертей в регионе увеличилось до 46.

Напомним, в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев немного ослабил ограничительные меры, введенные в регионе из-за распространения коронавируса.