14 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
(2012) | Фото:

Новый министр культуры Украины неожиданно выступил против запрета российских фильмов с актерами из "черного списка"

Новый министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, которого Рада утвердила на днях, неожиданно заявил, что запрет на въезд в страну российских актеров не означает одновременного запрета на показ фильмов с их участием. Об этом он сказал в телеэфире, комментируя исключение из "черного списка" актера Федора Добронравова.
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Ткаченко даже отметил, что "и санкции были введены необоснованно". И добавил, что нужно различать запрет на въезд и запрет аудиовизуального видеопродукта.

"Одно дело, когда есть возбужденное уголовное дело против кого-то, например Охлобыстина, Пореченкова. Тогда это должно касаться так называемых черных списков. Другое дело, когда автоматом все эти люди заносятся в черные списки, и сотни часов аудиовизуального продукта, в том числе фильм Романа Балаяна, кладутся на полку", - сказал министр.

Еще в прошлом году окружной административный суд Киева признал противоправным запрет Добронравову на въезд и аннулировал запрет на показ некоторых фильмов с его участием, в частности сериал "Сваты". Также суд признал противоправными действия СБУ, которая обратилась Минкульт, чтобы актера внесли в список лиц, которые "создают угрозу нацбезопасности".

Что касается Ткаченко, то после своего назначения он заявил в Раде, что "мы не должны делить украинцев на патриотов и предателей". Однако ранее он длительное время руководил холдингом "1+1 media" олигарха Игоря Коломойского, на канале регулярно выходили русофобские сюжеты. Во главе комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики продвигал насильственную украинизацию. Юрист Елена Лукаш отметила, что при Ткаченко канал разжигал ненависть, а сам он "один из авторов законов о медиа, где он вводил невероятные, драконовские полномочия для Нацсовета, где он рассказывал, как нам всем замолчать, и даже предлагал создать реестр лиц, создающих угрозу медиапространству Украины".

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Новый министр культуры Украины неожиданно выступил против запрета российских фильмов с актерами из "черного списка"

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Теги: Украина, фильм, актер



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