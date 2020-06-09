14 Сентября 2020
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Общество За рубежом
коронавирус, карантин, пустые улицы в Китае (2020) | Фото: Антискрепа

Коронавирус в Ухане появился еще в августе 2019 года, - американские эксперты

Эксперты Гарвардской медицинской школы заявили, что спутниковые снимки парковок в китайском Ухане и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении коронавируса еще в августе прошлого года.

Специалисты, изучая снимки, обнаружили резкое увеличение трафика на больничных парковках Уханя с конца лета 2019 года и пиком в декабре.

Другой анализ показал резкий всплеск поисковых запросов в китайском сегменте Интернета с перечислением симптомов, которые появляются при коронавирусной инфекции, сообщает CNN.

Ранее президент США Дональд Трамп после сообщений СМИ инициировал расследование роли Китая и ВОЗ в возникновении нового коронавируса. На этом фоне стали появляться сообщения о возможном утаивании властями КНР реального количества заболевших. Например, американские СМИ публиковали фотографии больших партий погребальных урн для праха, которые, якобы, были предназначены для поставок в Ухань.

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Коронавирус в Ухане появился еще в августе 2019 года, - американские эксперты

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Теги: коронавирус, ухань



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