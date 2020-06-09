14 Сентября 2020
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Общество В России
Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлено 8595 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 595 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 38,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 171 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 11 709 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 485 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 142 летальных исхода, выздоровело 242 397 человек.

Вот как выглядит распределение новых случаев по регионам:

Москва - 1572

Московская область - 739

Санкт-Петербург - 318

Нижегородская область - 292

Свердловская область - 242

Воронежская область - 220

Иркутская область - 206

Ростовская область - 187

Красноярский край - 157

Ханты-Мансийский АО - 149

Смоленская область - 143

Челябинская область - 143

Пензенская область - 138

Орловская область - 125

Саратовская область - 115

Тульская область - 109

Ивановская область - 108

Республика Дагестан - 107

Новосибирская область - 104

Мурманская область - 98

Республика Тыва - 97

Архангельская область - 96

Республика Башкортостан - 96

Ульяновская область - 94

Брянская область - 93

Волгоградская область - 92

Калужская область - 91

Краснодарский край - 89

Ставропольский край - 86

Чувашская Республика - 85

Тверская область - 84

Астраханская область - 83

Забайкальский край - 83

Рязанская область - 76

Белгородская область - 75

Кабардино-Балкарская Республика - 75

Карачаево-Черкесская Республика - 75

Омская область - 75

Республика Саха (Якутия) - 75

Алтайский край - 68

Ярославская область - 67

Республика Мордовия - 66

Тамбовская область - 65

Пермский край - 65

Хабаровский край - 65

Оренбургская область - 64

Липецкая область - 60

Курская область - 58

Приморский край - 58

Ямало-Ненецкий АО - 56

Владимирская область - 54

Республика Татарстан - 54

Ленинградская область - 49

Амурская область - 48

Республика Марий Эл - 47

Томская область - 47

Республика Адыгея - 46

Самарская область - 46

Камчатский край - 46

Калининградская область - 45

Новгородская область - 45

Республика Бурятия - 44

Республика Северная Осетия - 40

Кировская область - 40

Псковская область - 37

Тюменская область - 34

Кемеровская область - 34

Республика Ингушетия - 31

Костромская область - 27

Республика Коми - 26

Вологодская область - 26

Удмуртская Республика - 24

Республика Хакасия - 24

Республика Карелия - 23

Чеченская Республика - 19

Сахалинская область - 12

Республика Алтай - 10

Магаданская область - 9

Курганская область - 8

Республика Крым - 8

Чукотский АО - 4

Еврейская АО - 3

Республика Калмыкия - 1

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В России выявлено 8595 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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