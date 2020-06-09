"Мы поддерживаем спекулянтов". Время продажи алкоголя на Среднем Урале могут ограничить и после отмены самоизоляции

Заксобрание Свердловской области обсудило в первом чтении законопроект, разрешающий губернатору ограничивать время продажи алкоголя, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутат Вячеслав Вегнер отметил, то действующие ограничения возымели обратный эффект - возросла нелегальная торговля, увеличилась продажа суррогатов, а люди начали скапливаться перед закрытием магазинов. Фактически, по его словам, происходит поддержка спекулянтов.

В этой связи было предложено ограничить полномочия губернатора в этой области только временем чрезвычайных ситуаций. Однако законопроект был подержан в изначально внесенной редакции.