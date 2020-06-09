В Мосгорсуде опровергли информацию об отставке председателя Ольги Егоровой

В Мосгорсуде опровергли информацию об отставке главы этого судебного ведомства Ольги Егоровой. "Ольга Александровна продолжает работать. Это недостоверная информация", - цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря суда.

В апреле Высшая квалификационная коллегия судей открыла вакансию на должность председателя Мосгорсуда. Тогда в суде пояснили это решение тем, что у Егоровой подходит к концу очередной срок (он закончится в октябре 2020 года). Егорова возглавляет суд уже 20 лет (один восьмилетний срок и два шестилетних), все три раза ее назначал и переназначал президент России Владимир Путин.

Российские издания отмечают, что с декабря 2019 года в адрес Егоровой Второй кассационный суд вынес уже три частных определения из-за нарушений, допущенных подчиненными председателя или в нижестоящих районных судах Москвы.