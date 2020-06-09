Свердловскую область может ждать появление дистанционного голосования

Проект поправок в Избирательный кодекс Свердловской области принят сегодня, 9 июня, заксобранием региона в первом чтении.

Привычный порядок волеизъявления может быть дополнен электронным дистанционным голосованием. Депутаты обратили внимание на то, что в таком случае трудно понять - проголосовал ли удалённо именно владелец гаджета. Вызвала озабоченность также надёжность программного обеспечения, однако докладчик, председатель комитета Законодательного собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин подчеркнул, что это пока только экспертное обсуждение.

Также новации ужесточают правила сбора подписей в поддержку кандидатов на выборах.

Напомним, 8 июня аналогичный законопроект рассматривался в Московской городской думе профильным комитетом.