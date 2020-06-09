14 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Игорь Володин (2020) | Фото: Екатеринбургская городская Дума

Володин отказался от своих слов о том, что за избиением пресс-секретаря думы стоит коммунальная фракция

Председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин прокомментировал нападение на пресс-секретаря парламента Дмитрия Егоркина. Как заявил политик корреспонденту Накануне.RU, он ранее не говорил фразы о том, что за инцидентом могут стоять его политические противники в лице представителей коммунальной фракции думы (Александра Колесникова, Михаила Вечкензина и других). Такие фразы фигурировали на сайте одного из СМИ.

"Может быть, это удар по мне. За этим может стоять коммунальная фракция", - приводилась цитата.

"Я такого не говорил. Давайте дадим возможность поработать правоохранительным органам и полиции. Пока рановато делать какие-либо выводы. Говорите, я сам бывший полицейский и могу провести расследование? У меня нет таких полномочий. Не собираюсь играть в Агату Кристи. Я реалист", - заключил Игорь Володин.

Напомним, что пресс-секретаря ЕГД Дмитрия Егоркина избили накануне, когда он вышел на работу. Нападавших было двое. Сам пострадавший связал нападение со своей профессиональной деятельностью.

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Володин отказался от своих слов о том, что за избиением пресс-секретаря думы стоит коммунальная фракция

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Теги: пресс-секретарь думы, избиение, игорь володин



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Развитие сюжета:

Ранее 27.07.2020 14:29 Мск Пресс-секретарь Екатеринбургской городской думы уволился после нападения на него

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