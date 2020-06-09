Возвращение электричек оказалось фейком. В рядах защитников "железки" в Перми - раскол

Информация о том, что в Перми возобновлено движение электричек на участке Горнозаводской ветки Пермь I – Пермь II, оказалась фейком. Новость была размещена в группе "Электричке быть! (Пермь II - Мотовилиха)" социальной сети "ВКонтакте".

"5 июня было возобновлено движение электричек по перегону Пермь I – Пермь II. Пассажиры электрички 6262/6261Кизел — Пермь I (прибытие в 8.17 на Пермь I) услышали, как объявили остановку "Дзержинская". Пассажиры думали, что это ошибка. Но электричка тронулась и поехала по перегону Пермь I – Пермь II", - говорится в посте.

Напомним, движение поездов между станциями было закрыто с 27 января в связи с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-II", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планируют убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру".

Новость о возобновлении движения электричек собрала большое число комментариев под постом. Часть пермяков успели обрадоваться такому развитию событий, однако в основном люди встретили заявление скептически и потребовали доказательств, которые так и не были опубликованы администрацией сообщества.

Между тем, в РЖД и министерстве транспорта Пермского края информацию о возобновлении движения поездов по конкретному участку опровергли. Для получения более подробных комментариев Накануне.RU направило в ведомства официальные запросы.

Источник, близкий к краевому правительству, на условиях анонимности сообщил, что сейчас никаких электричек там ходить просто не может.

"Половина путей подготовлены к ремонту, снятию. Если пути разбирать не станут, и от них что-то останется, то их все равно необходимо отремонтировать. Эта информация - чушь. Непонятно, кто и для чего её распространяет", - сказал собеседник агентства.

(Обновлено: В РЖД заявили, что железнодорожные пути на участке Пермь I - Пермь II находятся в нормативном состоянии.)

Администрация и участники группы, в которой появилась новость, позиционируют себя как сообщество "неравнодушных жителей Перми и края, выступающих против закрытия железной дороги и за развитие городской электрички".

Однако изначально борьбой за Горнозаводскую ветку занимались активисты группы "Сохраним железную дорогу Пермь II - Левшино". По словам одного из лидеров движения, общественницы Людмилы Ёлтышевой, среди защитников железной дороги произошел раскол. Новость она назвала фейком и связала ее появление с грядущими губернаторскими выборами. По мнению общественницы, видимо, сейчас в соцсетях пытаются сгладить социальную напряженность за счет публикации "позитивных новостей".

"Мы с ними не просто так разделились. Когда у нас был сбор подписей, они давили именно на то, что нужно писать письма, собирать подписи, но нельзя митинговать и выходить на улицы: ничего этим не добьешься. Я думаю, это звенья одной цепи, чтобы в информпространстве сделать резонанс и было непонятно, ходят электрички или нет. Впереди выборы губернатора. Возможно, необходимо сбавить накал страстей. Но, даже если бы и было принято решение о возобновлении движения - это ведь не скорый процесс. То же самое, что при закрытии: 10 дней в одной инстанции, 30 дней - в другой. Если это произойдет - дай Бог - то только в сентябре это случится", - сообщила общественница.

Она отметила, что никто из пассажиров не показал билет, не отписался под постом, сама Людмила Ёлтышева звонила на станцию и также не получила подтверждения.

Между тем, несмотря на внутренний раскол, активисты надеются добиться сохранения электричек. 30 июня состоится очередное заседание суда по административному иску к минтрансу РФ по поводу отмены электричек между Пермь I и Пермь II. Информацию об этом разместил на своей странице в соцсети общественник Денис Галицкий.

Вместе с тем, свидетельства того, что с реализацией проекта разбора путей для благоустройства набережной действительно наметились некоторые пробуксовки, имеются. В заксобрание Пермского края внесен законопроект об изменениях в краевой бюджет. Согласно пояснительной записке, предлагается перераспределить между годами средства на "Развитие транспортной системы". Речь идет о 659,2 млн руб. На эти деньги предполагалось выкупить земельные участки с движимым и недвижимым имуществом, принадлежащим РЖД. Перераспределение средств обусловлено длительной процедурой внесения изменений в Генеральный план города Перми для строительства трамвайных путей вдоль набережной реки Кама. Вопрос будет рассмотрен 11 июня на заседании краевого парламента.

Ранее гендиректор консультационного центра "Департамент политики" Алексей Чусовитин выразил сомнения, что проект, начатый еще прежним губернатором Максимом Решетниковым, удастся реализовать. По его словам, на это Пермскому краю может не хватить денег. Саму ситуацию с железной дорогой он сравнил со "скверными протестами" в Екатеринбурге.

"Ситуация очень похожа на ту, что была в Екатеринбурге. Помните, там: храм или сквер. Были большие социальные возмущения. В Перми что-то аналогичное есть по отношению к этой Горнозаводской ветке, потому что люди ездят в сады коллективные, на дачи. Для людей это важно. Хотя тот план, что предлагал Максим Решетников, чтобы эту ветку убрать и организовать большую, современную зону отдыха, тоже был хорош в свое время. Но сейчас есть сомнения, что этот план удастся реализовать", - заявил он.

Депутат заксобрания Пермского края, член бюджетного комитета Олег Постников, комментируя инициативу о перераспределении средств, заявил, что причины здесь экономические, а не политические, и не исключил, что причиной для такого решения стал экономический кризис из-за коронавируса.

"Скорее всего, именно коронавирус, потому что доходная часть бюджета лишается 12 млрд руб. поступлений. Я не вижу здесь каких-то политических моментов. Основание - уменьшение доходной части бюджета. В этом году однозначно проект не будет [реализовываться], поэтому, чтобы эти деньги не "висели", их перераспределили. Как депутат, я не исключаю, что от проекта могут отказаться. Но этот вопрос уже политический, а не экономический. Это означает ревизию принятых прошлым губернатором и предыдущим правительством решений. Сейчас мы ожидаем выборов губернатора, и делать какие-то оценки преждевременно", - высказался парламентарий.