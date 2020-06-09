Челябинский облсуд отказал в удовлетворении иска против введения режима самоизоляции

Челябинский областной суд отказал в удовлетворении иска Ильи Калетина к правительству региона о признании недействующим и несоответствующим Конституции РФ распоряжения о введении режима обязательной самоизоляции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Истец оспаривал пп. 3 п. 18 распоряжения "О введении режима повышенной готовности" и просил признать его недействующим. Этот пункт обязывал южноуральцев не покидать места проживания, за исключением ряда случаев.

"Суд пришел к выводу, что оспариваемое распоряжение принято в пределах полномочий правительства области, с соблюдением требований законодательства к порядку его принятия. Его содержание соответствует нормативно-правовым актам, имеющим большую юридическую силу", - рассказали в суде.

Также суд установил, что введение обязательного режима самоизоляции не нарушает права истца, поскольку обусловлено необходимостью предупреждения распространения коронавируса.