В Свердловской области утонули двое детей, купавшихся в запрещенных местах

В понедельник, 8 июня, на водоемах Свердловской области утонули двое детей. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, оба ребенка находились без присмотра взрослых в местах, не предназначенных для купания.

В первом случае семилетний мальчик в компании друзей решил искупаться в искусственном водоеме в поселке Мартюш Каменского городского округа и утонул.

А в Богдановиче 15-летняя девушка купалась в реке Кунаре со своими друзьями. Очевидцы заметили, что она начала тонуть, вытащили из воды и вызвали "скорую", но спасти ее не удалось.

По данным МЧС, всего с начала лета на водоемах Свердловской области погибли шесть человек. В ведомстве призывают строго соблюдать правила безопасного поведения на воде.