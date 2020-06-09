14 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
утонул, ребенок (2016) | Фото:Накануне.RU

В Свердловской области утонули двое детей, купавшихся в запрещенных местах

В понедельник, 8 июня, на водоемах Свердловской области утонули двое детей. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, оба ребенка находились без присмотра взрослых в местах, не предназначенных для купания.

В первом случае семилетний мальчик в компании друзей решил искупаться в искусственном водоеме в поселке Мартюш Каменского городского округа и утонул.

А в Богдановиче 15-летняя девушка купалась в реке Кунаре со своими друзьями. Очевидцы заметили, что она начала тонуть, вытащили из воды и вызвали "скорую", но спасти ее не удалось.

По данным МЧС, всего с начала лета на водоемах Свердловской области погибли шесть человек. В ведомстве призывают строго соблюдать правила безопасного поведения на воде.

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В Свердловской области утонули двое детей, купавшихся в запрещенных местах

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Теги: дети, утонули, МЧС



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