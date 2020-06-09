Переболевший коронавирусом армянский премьер Пашинян приедет в Москву на парад Победы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается приехать в Москву 24 июня и принять участие в мероприятиях в честь 75-летия Победы. "Премьер Пашинян 24 июня будет присутствовать на параде в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует ТАСС представителя Пашиняна Мане Геворкян.

Накануне стало известно, что Пашинян вылечился от коронавируса. Он даже дал пресс-конференцию, на которой присутствовал в медицинской маске.

О болезни премьера стало известно 1 июня. Он сообщил о диагнозе в Facebook, добавив, что члены его семьи тоже заразились. По словам главы правительства, заболевание проходило бессимптомно.