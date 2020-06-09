Дело против Михаила Ефремова переквалифицировано на более тяжкую статью

Уголовное дело против Михаила Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой МВД.

По данным издания Baza, экспертиза обнаружила в крови актера 1,05 промилле алкоголя. Это относится к средней степени опьянения.

Ранее Ефремова, устроившего ДТП в Москве, после допроса отпустили по подписку о невыезде. Отмечалось, что в момент принятия решения пострадавший был еще жив. После того, как водитель фургона скончался, следователь может вынести ходатайство об аресте.

Напомним, Ефремов стал фигурантом уголовного дела после того, как устроил "пьяное" ДТП. Накануне вечером на Смоленской площади он выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль.

В результате аварии водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.