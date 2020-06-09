Сына британской королевы допросят в США по делу об организации проституции и работорговли

Министерство юстиции США запросило допрос британского принца Эндрю, сына королевы Елизаветы II, в рамках расследования уголовного дела об организации проституции с участием несовершеннолетних, а также торговли людьми. Главным подозреваемым является покойный Джеффри Эпштейн. Его называли влиятельным сутенером, который дружил со многими сильными мира сего и удовлетворял их самые темные желания без разбора. Эндрю был близко знаком с Эпштейном и, по слухам, активно пользовался услугами сводника.

Запрос на допрос, инициированный федеральным прокурором Манхэттена, направлен в Министерство внутренних дел Великобритании – у двух стран существует договор о возможности таких допросов в рамках сотрудничества по расследованиям и судебным преследованиям.

Адвокаты Эндрю сразу же заявили, что это очень печально, что прокурору пришлось писать запрос, поскольку принц, якобы, трижды сам предлагал дать показания в США, сообщает CNN. Прокурор южного округа Нью-Йорка, впрочем, уже выступил с опровержением, мол, принцу четыре месяца назад отправляли приглашение на разговор, но его адвокат заявил, что тот не приедет.

В конце 2019 года Эндрю, принц Йоркский, был вынужден объявить о сложении с себя "royal duties" – королевских обязанностей, которые он выполняет как член монаршей семьи (в основном речь о представительских функциях в качестве патрона благотворительных организаций, воинских подразделений и т.д.). Это связано с расследованием.

59-летний Эндрю заявил, что попросил королеву разрешить ему "удалиться от двора в ближайшем будущем". Также в своем заявлении принц выразил сочувствие жертвам Эпштейна.

Ранее многие организации открестились от сотрудничества с Эндрю. И это не только образовательные и благотворительные организации, но и финансовые, например, Barclays.

В королевской семье, по слухам, очень недовольны скандалом с Эндрю, который частенько водит сомнительные знакомства. Больше всех возмущается старший брат герцога – принц Чарльз Уэльский, наследник престола. Его нервное поведение некоторые склонны объяснять тем, что к своим "грешкам" Эндрю мог привлекать брата, которому в будущем суждено стать королем Великобритании, а это уже не шутки.