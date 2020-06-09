Сына британской королевы допросят в США по делу об организации проституции и работорговли

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
принц Эндрю (2015) | Фото:

Сына британской королевы допросят в США по делу об организации проституции и работорговли

Министерство юстиции США запросило допрос британского принца Эндрю, сына королевы Елизаветы II, в рамках расследования уголовного дела об организации проституции с участием несовершеннолетних, а также торговли людьми. Главным подозреваемым является покойный Джеффри Эпштейн. Его называли влиятельным сутенером, который дружил со многими сильными мира сего и удовлетворял их самые темные желания без разбора. Эндрю был близко знаком с Эпштейном и, по слухам, активно пользовался услугами сводника.

Запрос на допрос, инициированный федеральным прокурором Манхэттена, направлен в Министерство внутренних дел Великобритании – у двух стран существует договор о возможности таких допросов в рамках сотрудничества по расследованиям и судебным преследованиям.

Адвокаты Эндрю сразу же заявили, что это очень печально, что прокурору пришлось писать запрос, поскольку принц, якобы, трижды сам предлагал дать показания в США, сообщает CNN. Прокурор южного округа Нью-Йорка, впрочем, уже выступил с опровержением, мол, принцу четыре месяца назад отправляли приглашение на разговор, но его адвокат заявил, что тот не приедет.

В конце 2019 года Эндрю, принц Йоркский, был вынужден объявить о сложении с себя "royal duties" – королевских обязанностей, которые он выполняет как член монаршей семьи (в основном речь о представительских функциях в качестве патрона благотворительных организаций, воинских подразделений и т.д.). Это связано с расследованием.

59-летний Эндрю заявил, что попросил королеву разрешить ему "удалиться от двора в ближайшем будущем". Также в своем заявлении принц выразил сочувствие жертвам Эпштейна.

Ранее многие организации открестились от сотрудничества с Эндрю. И это не только образовательные и благотворительные организации, но и финансовые, например, Barclays.

В королевской семье, по слухам, очень недовольны скандалом с Эндрю, который частенько водит сомнительные знакомства. Больше всех возмущается старший брат герцога – принц Чарльз Уэльский, наследник престола. Его нервное поведение некоторые склонны объяснять тем, что к своим "грешкам" Эндрю мог привлекать брата, которому в будущем суждено стать королем Великобритании, а это уже не шутки.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сына британской королевы допросят в США по делу об организации проституции и работорговли

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: британская королевская семья, принц эндрю, допрос, джеффри эпштейн



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети