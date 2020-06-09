Инспектор ГИБДД поинтересовался у паралимпийской чемпионки, какой она инвалид — "физический или моральный"

Восьмикратная паралимпийская чемпионка по плаванию Оксана Савченко выложила в Instagram видеозапись, на которой зафиксирована ссора между ней и инспектором ГИБДД.

Лейтенант Янышев поинтересовался у ее, каким инвалидом она является, "физическим или моральным"

"Клоунаду здесь не устраивайте, инвалид. Или вы инвалид на голову?" – говорит инспектор.

Инцидент произошел 8 июня в Уфе возле здания Конгресс-холла на дороге в сторону набережной. Из-за провала грунта там дежурили инспекторы ГИБДД, которые заблокировали проезд. Савченко показала документы и уточнила, что им нужно проехать в гостиницу, а не на набережную. Однако инспектор отказался пропускать автомобиль.

Руководство ГИБДД организовало проверку, в ведомстве сообщили, что действиям инспектора будет дана оценка, сообщает Regnum.