В "РЖД" опровергли восстановление движения электричек между станциями Пермь I и Пермь II

Представители "Российских железных дорог" опровергли информацию о восстановлении регулярного сообщения между станциями Пермь I и Пермь II, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"5 июня было возобновлено движение электричек по перегону Пермь I – Пермь II. Пассажиры электрички 6262/6261Кизел — Пермь I (прибытие в 8.17 на Пермь I) услышали, как объявили остановку "Дзержинская". Пассажиры думали, что это ошибка. Но электричка тронулась и поехала по перегону Пермь I – Пермь II", - говорится в посте администратора группы "ВКонтакте" "Электричке быть! (Пермь II – Мотовилиха).

В комментариях выступила защитница ветки Пермь I – Пермь II Людмила Ёлтышева. Она призвала "перед публикацией подтвердить информацию об открытии перегона". Пресс-секретарь Пермского региона обслуживания "СвЖД" Галина Ибрагимова рассказала Накануне.RU, что движение "пока не восстановлено".

В пресс-службе краевого министерства транспорта агентству сообщили, что с 5 июня возобновлено движение пригородных поездов со станций Пермь I и Пермь II, которые ранее отменили из-за угрозы распространения коронавируса.