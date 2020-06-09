14 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
железная дорога, железнодорожный путь, рельсы (2018) | Фото: Накануне.RU

"РЖД" заплатит 100 тысяч рублей девочке, сбитой грузовым поездом на Среднем Урале

В Свердловской области суд взыскал с ОАО "РЖД" компенсацию в пользу несовершеннолетней девочки, получившей травму на железной дороге.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось в сентябре 2019 года: 14-летняя девочка, находясь на обочине железнодорожного пути в районе перегона станций Воронцовка – Климки Свердловской железной дороги, была травмирована грузовым поездом. Ребенок остался жив, но до настоящего времени не может вести обычный образ жизни и находится на амбулаторном лечении.

По итогам рассмотрения иска суд обязал ОАО "РЖД" компенсировать моральный вред пострадавшей. Компания обязана заплатить девочке 100 тысяч рублей.

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"РЖД" заплатит 100 тысяч рублей девочке, сбитой грузовым поездом на Среднем Урале

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Теги: РЖД, компенсация, поезд



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