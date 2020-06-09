"Впервые слышу". Глава Екатеринбурга не знал, что мэрия закрыла городские парки

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что не в курсе о закрытии городских парков. Ранее информацию об ограничении посещения парков распространила пресс-служба городской администрации.

В пресс-службе "серого дома" заявили, что ряд популярных городских парков закрыт из-за ситуации с распространением коронавируса. Градоначальник, комментируя ситуацию для Накануне.RU, отметил, что он не в курсе этого. "Все парки свободны для посещения в соответствии с указом губернатора, я впервые слышу об этом", - заявил Высокинский.

В пресс-службе городской администрации в свою очередь пояснили, что постановление было принято из-за пожеланий оперативного штаба региона.