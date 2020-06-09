Назначена дата начала суда над бывшим главой минтербеза Прикамья

Рассмотрение уголовного дела в отношении экс-министра общественной безопасности Прикамья Андрея Ковтуна начнется 22 июня. Информация об этом опубликована на сайте Кировского суда Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, по версии следствия, Ковтун, ранее занимавший должность замглавы Приволжского регионального центра МЧС по государственной противопожарной службе, фиктивно устроил в одну из пожарных частей Перми в качестве пожарного своего знакомого, который с марта 2013 по конец 2017 гг. "трудился" в ней. За это время он "получил" зарплату в 790 тыс. руб., этими бюджетными деньгами соучастники распорядились по-своему.

Свою вину подсудимый признал.