На Южном Урале за сутки от COVID-19 умерли четыре человека

В Челябинской области за сутки у 135 человек подтвержден COVID-19, четыре человека скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 4 тыс. 129 человек.

Больных COVID-19 – 2 тыс. 83 человека. За сутки были выписаны из больниц 100 человек, всего в регионе выздоровели 1 тыс. 967 пациентов.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались четыре человека. Это мужчины 60 и 80 лет и женщины 81 и 88 лет.