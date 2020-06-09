Михаила Ефремова после допроса отпустили под подписку о невыезде

Актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в Москве, после допроса отпустили по подписку о невыезде. Об этом сообщает Mash.

При этом телеграм-канал отмечает, что в момент принятия решения пострадавший был еще жив. После того, как водитель фургона скончался, следователь может вынести ходатайство об аресте.

Напомним, Ефремов стал фигурантом уголовного дела после того, как устроил "пьяное" ДТП. Накануне вечером на Смоленской площади он выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль.

В результате аварии водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Мужчина получил открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму и сочетанную травму головы. Он скончался в реанимации 9 июня.

На Ефремова возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 264 УК РФ (до семи лет лишения свободы), но после смерти пострадавшего оно может быть переквалифицировано на более тяжкую статью.