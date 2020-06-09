14 Сентября 2020
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Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга заявил о запасе в 300 коек для коронавирусных больных

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал вопрос с коечным запасом для больных COVID-19. Ранее появлялась информация о том, что для коронавирусных пациентов осталось лишь 119 коек. В беседе с журналистом Накануне.RU Высокинский сказал, что в городе есть еще 300 коек для таких больных.

По словам мэра, этого резерва достаточно, так как люди постоянно выздоравливают.

"У нас запас более чем серьезный. Мы работаем через обсерваторы и изоляторы. Большое количество бессимптомных. Их не нужно держать в больнице. Когда мы даем гражданам без симптомов проводить время в гостиницах, это плюс. Нужно разгружать больницы. У нас сейчас запас коек порядка 300", - заключил градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Екатеринбурге осталось только 5% свободных коек для приема пациентов с COVID-19.

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Мэр Екатеринбурга заявил о запасе в 300 коек для коронавирусных больных

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Теги: коронавирус, Александр Высокинский



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Развитие сюжета:

Ранее 09.06.2020 11:47 Мск В Свердловской области достаточно коек для приема пациентов с COVID-19

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