В Санкт-Петербурге начинается судебный процесс по делу историка Олега Соколова

Суды возвращаются к обычному режиму работы, а это значит, что возобновляются слушания по громким уголовным делам. Во вторник, 9 июня, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга начнет по существу рассматривать дело история Олега Соколова. Заседание несколько раз переносилось из-за коронавируса.

В конце мая защита Соколова ходатайствовала об изменении меры пресечения 63-летнему экс-доценту СПбГУ с ареста на домашний арест, но суд отклонил эту просьбу.

В конце марта суд продлил Соколову меру пресечения в виде ареста до сентября (на полгода). Тогда заседание суда проходило с использованием ВКС, подсудимый находился в СИЗО в Москве – там ему проводили психиатрическую экспертизу.

Соколова обвиняют по двум статьям: ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот и хранение оружия). По версии следствия (и согласно признательным показаниям самого историка), он убил аспирантку Анастасию Ещенко, с которой у него были отношения. Тело девушки Соколов расчленил и пытался утопить в реке Мойке.