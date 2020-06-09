Следы нефтепродуктов обнаружены в озере после аварии под Норильском

Следы нефтепродуктов обнаружены в озере Пясино после разлива топлива в результате аварии на ТЭЦ под Норильском. Об этом заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

"Важно сейчас не допустить его выход в речку Пясина, которая дальше идет на север", - отметил Усс, добавив, что 70-километровое озеро богато рыбой.

По словам губернатора, пока невозможно предсказать, как повлияет на озеро розлив нефтепродуктов, передает Regnum.

Ранее стало известно о многократном превышении предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в воде за пределами боновых заграждений на реках Таймыра после аварии на нефтебазе Норильска.

Так, на реке Амбарная за бонами концентрация варьируется от 80 до 116 ПДК. В ручье Безымянный у места происшествия, зафиксирована концентрация нефтепродуктов до 1100 ПДК.

Напомним, в результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 29 мая 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера. Ущерб, вероятно, будет оценен в десятки миллиардов рублей, а на восстановление уйдет не менее десяти лет.

Причиной аварии на ТЭЦ-3 в Норильске из-за которой произошел разлив дизельного топлива, могла стать изношенность оборудования, сообщили в Ростехнадзоре.

ТЭЦ принадлежит "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, "дочка" "Норильского никеля"). Возбуждено четыре уголовных дела.