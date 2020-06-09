14 Сентября 2020
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Экономика Свердловская область В бывшем СССР
Армения, Ереван (2019) | Фото: Накануне.ru

Стартовал двухнедельный интернет-визит делегации Свердловской области в Армению

Около 30 свердловских производителей товаров и услуг приняли участие в стартовавшей 8 июня серии переговоров в рамках интернет-визита делегации Свердловской области в республику Армения.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, визит организован министерством международных и внешнеэкономических связей региона по поручению губернатора Евгения Куйвашева. В первый день министр Василий Козлов провел встречи с послом РФ в Ереване Сергеем Копыркиным, а также торговым представителем России в Армении Анной Донченко.

На переговорах с участием предприятий и Уральской торгово-промышленной палаты обсуждались возможности для российских компаний на рынке Армении, перспективные отраслевые ниши для экспортно-импортных поставок, меры господдержки экспортеров и инструменты выстраивания делового партнерства. По словам Василия Козлова, цель этого моста – не терять времени из-за пандемии, внесшей коррективы в динамику международных встреч, и продолжать диалог в интересах развития делового и гуманитарного партнерства.

министр международных и внешнеэкономических связей свердловской области(2018)|Фото: Накануне.ru

"Основная задача нашего интернет-визита – создать условия для выхода наших предприятий и организаций, заинтересованных в сотрудничестве с Арменией, на прямые контакты с партнерами. Речь идет о традиционных сферах сотрудничества – металлургии, машиностроении, энергетике и новых, крайне актуальных – здравоохранении, фармацевтике, информационных, услугах. Сегодня в адрес торгпредства были озвучены предложения по поставкам уральского неонатального и реабилитационного медицинского оборудования, проектах в сфере репродуктивных технологий, предоставлении транспортно-логистических услуг и другие", - отметил он.

Сергей Копыркин поблагодарил Свердловскую область за инициативу и подчеркнул крайне значимый для развития диалога двух стран региональный формат партнерства. По его словам, посольство будет отслеживать итоги переговоров и подключаться к реализации договоренностей.

чиновник, депутат, отставка, увольнение, дверь(2018)|Фото: Накануне.RU

На переговорах с торгпредом России в Армении центральной стала тема расширения возможностей для экспортно-импортных операций. Далее в рамках интернет-визита запланированы переговоры с отраслевыми ведомствами республики, а также биржа деловых контактов, на которую еще открыта регистрация на внешнеэкономическом портале Свердловской области Made in Ural. Мероприятия пройдут в течение этой и последующей недель.

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Стартовал двухнедельный интернет-визит делегации Свердловской области в Армению

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Теги: Армения, визит, делегация, Свердловская область



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