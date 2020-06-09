В Челябинске на остановках установят видеокамеры

В Челябинске на остановках установят видеонаблюдение из-за случаев вандализма. Такое поручение дала глава города Наталья Котова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"К сожалению, уже не первый случай вандализма на общественных пространствах. Помимо этого, были повреждены несколько десятков новых остановок. Давайте запланируем установку видеокамер", - сообщила мэр.

Как рассказал вице-мэр по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков, видеонаблюдение сделают централизованным. Это позволит не только находить вандалов, но и предотвращать преступления.