Чемпион мира Хёведес расторг контракт с "Локомотивом"

Московский "Локомотив" и немецкий защитник Бенедикт Хёведес расторгли контракт.

Как сообщает пресс-служба клуба, по семейным обстоятельствам футболист принял решение остаться в Германии. В клубе пошли навстречу игроку.

Бенедикт Хёведес покидает «Локомотив»



По семейным обстоятельствам Беня принял решение остаться в Германии. Клуб пошёл навстречу футболисту – контракт расторгнут по обоюдному согласию 🤝



Мы благодарим @BeneHoewedes и желаем ему успехов! 🙌🏻 pic.twitter.com/cdSJQyD5Vj — «Локомотив» (@fclokomotiv) June 8, 2020

Чемпион мира 2014 года перебрался в стан "железнодорожников" летом 2018 года. На счету защитника 50 матчей и четыре гола за российский клуб в разных турнирах. Вместе с "Локомотивом" он выиграл Кубок и Суперкубок страны в прошлом году.

«Для меня было честью играть за «Локомотив» 👏🏻



Обращение @BeneHoewedes к болельщикам ❤️💚 pic.twitter.com/ZsH6I7BmYM — «Локомотив» (@fclokomotiv) June 8, 2020

Отметим, что ранее совет директоров "Локомотива" принял решение не продлевать контракт с легендарным тренером Юрием Сёминым. После этого объявили о курсе на омоложение в команде.