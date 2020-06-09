14 Сентября 2020
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ФК Локомотив (2019) | Фото: Накануне.RU

Чемпион мира Хёведес расторг контракт с "Локомотивом"

Московский "Локомотив" и немецкий защитник Бенедикт Хёведес расторгли контракт.

Как сообщает пресс-служба клуба, по семейным обстоятельствам футболист принял решение остаться в Германии. В клубе пошли навстречу игроку.

Чемпион мира 2014 года перебрался в стан "железнодорожников" летом 2018 года. На счету защитника 50 матчей и четыре гола за российский клуб в разных турнирах. Вместе с "Локомотивом" он выиграл Кубок и Суперкубок страны в прошлом году.

Отметим, что ранее совет директоров "Локомотива" принял решение не продлевать контракт с легендарным тренером Юрием Сёминым. После этого объявили о курсе на омоложение в команде.

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Чемпион мира Хёведес расторг контракт с "Локомотивом"

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Теги: Бенедикт Хёведес, Локомотив, контракт



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