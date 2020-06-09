В Прикамье вновь потерялся ребенок: на этот раз двухлетняя девочка

В поселке Лемзер Усольского района 8 июня пропала двухлетняя девочка. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном управлении СКР.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство" для максимально полного, всестороннего и оперативного выяснения всех обстоятельств исчезновения и установления местонахождения без вести пропавшей.

По информации следователей, вчера вечером ребенок гулял во дворе частного дома без присмотра взрослых. Обнаружив, что их дочь пропала, родители немедленно обратились в полицию. Сейчас ребенка ищут правоохранители, их деятельность координирует глава регионального СКР Сергей Сарапульцев.

По данным министерства территориальной безопасности, на месте работают свыше 200 сотрудников полиции, 10 человек от СКР, пермская краевая служба спасения, в том числе кинолог с собакой, аварийно-спасательная служба, Росгвардия, МЧС, администрация города Березники, волонтеры и местные жители. В общей сложности на поиски пропавшей направлено 310 человек и 33 единицы техники.

Приметы пропавшей: рост 85 см, светлые волосы до плеч, светлые глаза. Девочка была одета в белую футболку, красные шорты, розовые галоши-шлепанцы.

Напомним, ранее в Прикамье пропал 10-летний мальчик. После прогулки с друзьями 3 июня он решил вернуться домой на велосипеде через лес и заблудился. Найти ребенка удалось 6 июня, он госпитализирован.