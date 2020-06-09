Скончался водитель грузовика, в который врезался актер Михаил Ефремов

Водитель грузовичка, в который врезался на своем легковом автомобиле актер Михаил Ефремов, скончался. В результате аварии мужчина оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии со Смоленской площади (Москва) в институт Склифосовского. Мужчина получил открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму и сочетанную травму головы. По данным источника телеканала "360", водитель скончался в реанимации 9 июня. Telegram-канал Baza сообщает, что погибшему Сергею З. было 67 лет, он родом из Рязани, в столице работал курьером-водителем.

В машине Ефремова был также актер Иван Стебунов с подругой. Фото: telegram-канал Baza

На Ефремова возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 264 УК РФ (до семи лет лишения свободы), но после смерти пострадавшего оно может быть переквалифицировано на более тяжкую статью. В московском полицейском главке сообщили, что виновнику аварии провели освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Позже выяснилось, что актер был пьян (это, впрочем, хорошо видно и на кадрах, снятых на месте ДТП очевидцами). Ефремов выехал на встречную полосу движения на автомобиле Jeep Grand Cherokee.