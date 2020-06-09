В Нидерландах раскрыли результаты анализа тел экипажа МН17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing в Донбассе в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде.

По его словам, сравнительные материалы исследования показали, что фрагменты имеют больше сходства с ракетой "Бук" типа 9М38М1, чем с 9М38.

В обломках самолета и телах погибших, в том числе и членов команды, удалось найти только 370 осколков из 8 тысяч, сообщил прокурор.

Два из всех обнаруженных осколков визуально напоминают бабочку. Один из этих осколков извлечен из передней части кабины лайнера, а другой - из тела командира экипажа, передает Regnum.

В 2018 году Минобороны РФ обнародовало документы, содержащие информацию об изготовлении и дальнейшей судьбе ракеты 9М38 ЗРК "Бук", которой в 2014 году на Украине был сбит малайзийский Boeing-777.

Ведомство, проанализировав серийный номер, установило боевой номер изделия и часть, в которую она была направлена. Ракета после ее изготовления была направлена в войсковую часть Украинской ССР и после распада Союза осталась на вооружении украинских ВС.

8 июня в Амстердаме возобновились слушания по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17). Как стало известно, прокуратура Нидерландов рассматривала несколько версий крушения лайнера.

Как сообщила прокурор Деди Вои-А-Цой, среди возможных версий были взрыв на самолете, атака военного самолета, использование российских и украинских зенитных ракетных установок, включая "Бук". Прокуратурой также было изучены возможные места пуска ракеты ЗРК.