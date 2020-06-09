Тюменские врачи ОКБ №2 извлекли из легких пятилетнего ямальца деталь конструктора

Эндоскописты ОКБ №2 в Тюменской области извлекли из легкого пятилетнего ямальца деталь детского конструктора. Операция проводилась под общим наркозом и заняла всего 25 минут. Сейчас маленький Стас хорошо себя чувствует.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГБУЗ ТО "ОКБ №2", квадратик со стороной всего полсантиметра мальчик проглотил, играя в конструктор. При этом мальчик неплохо себя чувствовал, однако родители обеспокоились здоровьем сына. Они отправились в Тюменскую область, где и планировали провести отпуск, и ребенок получил помощь профессиональных эндоскопистов второй областной больницы, которые занимаются юными пациентами со всего юга региона, если те глотают или вдыхают инородные предметы.

"Он ведь не малыш, – вздыхает мама. – Наоборот, очень развитый, сообразительный мальчик. Он знает, что нельзя глотать игрушки! Но эта деталь… Пальцами ее никак не получалось отцепить от другой. Вот Стас и попробовал зубами. И в этот момент что-то произошло. Я не видела, как именно, но он её случайно вдохнул. Испугался, заплакал. Закашлялся. Я прибежала и сразу подумала, что дело именно в игрушке, которая попала внутрь".

Благодаря тому, что производители добавляют в пластик безвредный химический элемент, делающий игрушку видимой на рентгеновском снимке, определить местоположение детали не составило труда.

"Это очень правильная позиция. Так нам, врачам, проще выяснить: есть инородное тело или его нет. Однако в данном случае диагностика была затруднена. Только компьютерная томография позволила определить, что в нижнедолевом бронхе слева находится нечто, чему там не место", – объясняет Евгений Нелюбов, врач-эндоскопист ОКБ №2.

По словам врачей, осложнений после операции быть не должно: стенки бронхов остались неповрежденными, однако это чистое везение. Мальчика уже выписали из больницы.