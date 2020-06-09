14 Сентября 2020
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Экономика В России
Крым Симферополь (2014) | Фото: Накануне.RU

Отдых на российских курортах может подорожать на треть

Эксперты предупреждают – из-за закрытых границ и сокращенного туристического сезона в этом году цены на отдых в России могут повыситься на треть. И это связано не только (и не столько) с желанием туротрасли отбить время простоя. Отечественные курорты просто не рассчитаны на такой поток, который смогут обеспечить в этом году россияне.

"Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены. По имеющейся информации и по тому, как происходит бронирование на июль–август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20–30%", - цитируют "Известия" вице-президента Ассоциации туроператоров России Александра Курносова.

Он также отметил, что рынок въездного туризма в Россию в этом году, скорее всего, будет нулевым. Поскольку для зарубежных туристов РФ откроется не скоро, а высокий турсезон в нашей стране длится с мая по сентябрь.

Напомним, накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия готова к постепенному открытию туристического сезона. А вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что сезон можно открывать с 1 июля. По словам вице-премьера, уже в 25 регионах начали работать гостиницы, более 40 субъектов уже могут по эпидемиологическим показателям претендовать на открытие отелей. Также Чернышенко добавил, что этим летом туроператоры и авиакомпании откроют минимум десяток новых направлений на Алтай, Байкал, Хакасию и Калининградскую область.

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Отдых на российских курортах может подорожать на треть

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Теги: внутренний туризм, россияне, рост цен, повышенный спрос



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