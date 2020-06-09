На горящем мусорном полигоне в Свердловской области найдены нарушения

Прокуратура нашла несколько нарушений на горящем мусорном полигоне в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в общественной организации "Гражданский патруль", на протяжении месяца горящая свалка в Алапаевске отравляла жизнь горожанам. Несколько десятков обращений поступило общественникам от жителей Рабочего поселка, Максимовка, Станкзавод и других районов города. После этого прокуратура начала проверку.

По данным алапаевского городского прокурора Александра Мухаева, в результате обследования городской свалки ООО "Алапаевский полигон" был установлен очаг возгорания на площади около 600 квадратных метров. При этом горение отходов происходит на значительной глубине.

В прокуратуре отметили и другие нарушения, выявленные на мусорном полигоне: подъездные пути к свалке на протяжении двух километров были захламлены промышленными и твердыми бытовыми отходами. По итогам проверки директору полигона внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.