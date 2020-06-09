Вода в челябинских озерах не соответствует гигиеническим нормативам

В Челябинске региональное управление Роспотребнадзора не выдало ни одного санитарно-эпидемиологического заключения о том, что вода в городских озерах безопасна для купания.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления, было взято пять проб воды из Шершневского водохранилища, озер Первое и Смолино.

Лабораторные исследования показали, что воды в Шершневском водохранилище (пляж в районе поселка АМЗ и пляж в районе поселка Сосновка) соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Однако пробы воды из озер Первое (пляж в районе пер. Мамина) и Смолино (пляж в районе пер. Дачный) не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

В ведомстве подчеркнули, что купание в несанкционированных местах представляет потенциальную опасность для здоровья челябинцев, поскольку через инфицированную воду могут передаваться многие инфекционные заболевания.