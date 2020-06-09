Против Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП, ему грозит до семи лет

Уголовное дело возбуждено в отношении актера Михаила Ефремова после ДТП с его участием на Смоленской площади в Москве. Об этом Накануне.RU сообщили в столичном главке МВД.

Авария произошла около 22 часов 8 июня. Актер ехал на автомобиле "Джип гранд чероки" и выехал на полосу встречного движения.

По данным полиции, произошло столкновение с автомобилем "Лада". При этом СМИ сообщают, что внедорожник столкнулся с фургоном.

На видео с камер наблюдения, которые появились в Сети, видно, что иномарка актера пересекает двойную сплошную и врезается в автомобиль, ехавший по встречной полосе. Очевидцы говорят, что джип ехал на большой скорости.

Водитель фургона серьезно пострадал. Mash пишет, что пострадавший - водитель-курьер интернет-магазина. 58-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, его смогли реанимировать в машине "скорой". У него диагностировали перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытую черепно-мозговую травму и травмы внутренних органов.

(Обновлено: скончался водитель грузовика, в который врезался актер Михаил Ефремов.)

Ефремова доставили на экспертизу, которая показала наличие алкоголя в крови. Ему грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.