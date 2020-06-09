14 Сентября 2020
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Ким Чен Ын у борта новой подводной лодки (2019) | Фото: kcna.kp

Северная Корея полностью прекращает связь с Южной

КНДР заявила о том, что с 12.00 9 июня отключает все линии связи с Республикой Корея. Китайское издание "Пэнпай синьвэнь" сообщает, что будут закрыты межкорейский офис связи, а также линия горячей связи между резиденцией Трудовой партии Кореи и Чхонвадэ (резиденцией южнокорейского руководства).

О причинах прекращения связи и времени его возобновления пока не сообщается.

Напомним, недавно в СМИ появились сведения о том, что Пхеньян столкнулся из-за экономических трудностей, вызванных коронакризисом, и начал выпуск облигаций, которые заставил выкупать представителей местных элит.

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Северная Корея полностью прекращает связь с Южной

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Теги: Корея, КНДР, Южная Корея, Северная Корея, связь



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