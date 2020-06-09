Северная Корея полностью прекращает связь с Южной

КНДР заявила о том, что с 12.00 9 июня отключает все линии связи с Республикой Корея. Китайское издание "Пэнпай синьвэнь" сообщает, что будут закрыты межкорейский офис связи, а также линия горячей связи между резиденцией Трудовой партии Кореи и Чхонвадэ (резиденцией южнокорейского руководства).

О причинах прекращения связи и времени его возобновления пока не сообщается.

Напомним, недавно в СМИ появились сведения о том, что Пхеньян столкнулся из-за экономических трудностей, вызванных коронакризисом, и начал выпуск облигаций, которые заставил выкупать представителей местных элит.