В Белгородской области следователю прифотошопили медицинскую маску

В Белгородской области следователю, сфотографировавшемуся вместе с медиками, прифотошопили медицинскую маску.

Главный следователь Алексеевского района региона Александр Сиденко отправился к медикам с благородной целью – сотрудники скорой помощи жаловались на отсутствие положенных "путинских" доплат за работу с коронавирусом, в ситуацию вмешались правоохранительные органы. Пообщавшись с врачами, следователь сфотографировался с ними на память (и для отчета на сайте ведомства тоже подошло).

Правда, на сайте услужливый дизайнер решил приделать Сиденко маску, которой в момент съемки на нем, видимо, не было.

"Как вы уже догадались, в СК подошли к решению проблемы творчески. Судя по проверке EXIF фотографии, её редактировали в приложении YouCam Makeup для нанесения онлайн-макияжа", - пишет telegram-канал "Белгород№1", который и обратил внимание на слишком вычурную маску на следователе.

Фото с сайта ведомства позже удалили, но оно уже разлетелось по сети и стало поводом для шуток.