14 Сентября 2020
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Политика В России
Конституция (2020) | Фото: primorsky.ru, Александр Сафронов

КПРФ запустила "народный референдум" по своим поправкам в Конституцию

КПРФ открыла онлайн-голосование по 15 предложениям по поправкам в Конституцию, предложенным фракцией в Госдуме в процессе конституционной реформы.

Помимо голосования в Сети, партия планирует организовать волеизъявление в традиционной форме на разных площадках, в том числе на базе своих офисов и штаб-квартир. При этом, на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию коммунисты призвали свой партактив голосовать против, пишут "Коммерсант".

В рамках работы над поправками в Конституцию весной этого года коммунисты подготовили 108 поправок, 15 из которых они считают ключевыми.

Напомним, президиум ЦК КПРФ принял решение не поддерживать поправки в Конституции РФ. Об этом сообщил зампредседателя ЦК Дмитрий Новиков.

"Сегодня на заседании президиума ЦК принято решение поправки в Конституцию в нынешнем виде не поддерживать, - сказал Дмитрий Новиков. - Это лишь новое издание "ельцинской" Конституции, надежду общества на более серьезные изменения они не оправдали. Партия будет в голосовании участвовать, мы будем голосовать против".

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КПРФ запустила "народный референдум" по своим поправкам в Конституцию

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Теги: КПРФ, Конституция



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Ранее 04.06.2020 19:14 Мск КПРФ решила голосовать против поправок в Конституцию РФ

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