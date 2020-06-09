Минэкономики: инфляция в июне ожидается до 3,2% в годовом выражении

Минэкономики РФ ожидает инфляцию в июне на уровне 3–3,2% в годовом выражении или 0,1–0,2% в месячном.

По данным министерства, этот показатель будет определяться ценовой политикой организаций в сфере торговли непродовольственными товарами и бытовых услуг, которые во многих регионах возобновили работу с 1 июня.

В Минэкономики отмечают, что темпы роста цен будут сдерживаться потребительским спросом, который в начале июня остается ниже, чем был до введения ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, потребительские цены в России по итогам апреля выросли на 2,1% с начала года. Это в 10 раз выше, чем в ЕС, где инфляция составила 0,2%. Об этом говорится в материале Росстата. В России инфляция одна из самых высоких среди стран, которые для сравнения приводит Росстат. Выше она зафиксирована только на Мальте, в Белоруссии, Казахстане и Турции - везде превысила 3%. При этом в некоторых странах ЕС (Бельгия, Болгария, Греция, Ирландия, Испания, Кипр, Финляндия, Хорватия) потребительские цены с начала года снизились, а в Эстонии, Швеции, Словении, Люксембурге - на 1-2%. Также цены снизились на 0,2-0,5% в США, Канаде, Японии, Южной Корее.

Что касается цен на продукты питания, то здесь инфляция в России сопоставима с европейской - 4,9% против 3,1%, а по некоторым группам продуктов инфляция в России даже ниже. Так, мясо и мясопродукты в России подорожали на 1,1%, в ЕС - на 2,5%, рыба и морепродукты - в России на 1,5%, в ЕС - на 3,1%. Намного сильнее в России подорожали фрукты (20% против 6,6%) и овощи (22% против 8,6%).

По итогам года соотношение инфляции в России и ЕС, вероятно, снизится до трехкратного. В последние годы годовая инфляция в ЕС составляет чуть более 1,5%. В России, согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, ожидается 4%. В мае она существенно замедлилась.