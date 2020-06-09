В психиатрической больнице Прикамья выявлено семь случаев заболевания коронавирусом

В четырех отделениях психиатрической больницы Прикамья прекращен прием и перевод пациентов.

Там выявлено семь случаев заболевания коронавирусом - у одного медработника и шести пациентов. По факту нового очага Роспотребнадзор ведет эпидемиологическое расследование.

По информации специалистов, пациенты между собой не контактировали. Сейчас они переведены в специализированные лечебные учреждения Перми.

Коронавирус выявлен у медицинского работника, который находится на изоляции дома. 22 контактных медицинских сотрудника находятся в обсервации на территории больницы, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

С начала пандемии COVID-19 в регионе выявлено 2 тыс. 202 случая заболевания, из них 277 – среди медиков.

Как сообщалось, в Прикамье расширены возможности работы крупных торговых объектов. Такое решение было принято в пятницу на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Речь идет о торговых объектах и непродовольственных магазинах площадью более 400 кв. метров – они будут работать в ограниченном режиме. В частности, торговому центру разрешено открыться при наличии у него нескольких входных групп и разбив его на несколько площадок до 400 кв. метров с отдельными входами – это позволит изолировать торговые залы друг от друга и организовать потоки посетителей так, чтобы они не пересекались. То есть, если у ТЦ несколько входных групп и организовано соблюдение санитарных требований, то можно организовать несколько залов.