Разлившееся в Норильске топливо вытекло за боновые заграждения

Стало известно о многократном превышении предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в воде за пределами боновых заграждений на реках Таймыра после аварии на нефтебазе Норильска.

Так, на реке Амбарная за бонами концентрация варьируется от 80 до 116 ПДК. В ручье Безымянный у места происшествия, зафиксирована концентрация нефтепродуктов до 1100 ПДК, сообщает "Интерфакс".

Тем временем, в Норильске в рамках расследования дела о разливе дизельного топлива предъявлено обвинение начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ".

В рамках расследования уголовного дела прошли обыски в компании, в подрядных организациях, выполнявших в 2019 году ремонтные работы резервуара. Допрошено более 150 свидетелей, в том числе сотрудники ТЭЦ и очевидцы разлива топлива, работники мэрии Норильска, краевого управления МЧС России, должностные лица контролирующих органов в сфере технического надзора. Проводятся строительно-техническая и экологическая экспертизы.