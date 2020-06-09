В Нидерландах перечислили версии крушения MH17

Прокуратура Нидерландов рассматривала несколько версий крушения лайнера Boeing MH17 в Донбассе.

Как сообщила прокурор Деди Вои-А-Цой во время слушаний в суде, среди возможных версий были взрыв на самолете, атака военного самолета, использование российских и украинских зенитных ракетных установок, включая "Бук". Прокуратурой также было изучены возможные места пуска ракеты ЗРК, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, США не смогут предоставить дополнительные данные по делу о сбитом в Донбассе Boeing MH17. Об этом заявил на открытии слушаний председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.

Американская сторона отказалась передать судье информацию о якобы запуске ракеты из "Бука" по самолету. Речь идет о спутниковых снимках, зафиксировавших запуск.

О наличии засекреченных снимков ранее сообщала нидерландская служба безопасности. Отмечалось, что Вашингтон не возражает против раскрытия данной информации. Суд в Гааге постановил, что обвинение по делу о катастрофе должно подтвердить или опровергнуть информацию о засекреченных спутниковых изображениях пуска ракеты из "Бука" по Boeing.