В ВОЗ предупредили об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом

Количество случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло почти 7 млн случаев, а жертвами заболевания стали почти 400 тыс. человек.

Как отмечает организация, эпидемическая ситуация в Европе улучшается, однако в мировом масштабе все становится только хуже. Речь идет о большинстве стран Африки, Центральной Азии и в ряде районах Восточной Европы, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила от России предложения восьми вакцин от коронавируса. Всего в мире разрабатывается более 120 вакцин от COVID-19, некоторые из них уже вступили или вот-вот вступят в стадию клинических испытаний. В России стадия испытания на людях будет проводиться летом, к осени ученые уже ожидают первые результаты исследований.

Впрочем, в некоторых лабораториях создатели вакцин уже сами протестировали свое творение. Так, у сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, протестировавших на себе препарат, обнаружены антитела, то есть можно предположить, что вакцина подействовала. Пока не выявлено и побочных эффектов, но все равно еще предстоят испытания на добровольцах.