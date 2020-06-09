Всемирный банк ухудшил прогноз по ВВП России

Всемирный банк ожидает сокращения ВВП России на уровне 6%.

Как отмечается, мощнейшим шоком для мирового сообщества стала эпидемия коронавируса. Согласно базовому прогнозу, в текущем году ожидается сокращение мирового ВВП на 5,2%, что станет самым глубоким спадом за многие десятилетия.

Для России прогноз ухудшен на 7,2 п.п. по сравнению с январем. В 2021 году ВВПРоссии вырастит на 2,7%, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, в Центральном банке России не ждут быстрого восстановления экономики после кризиса. "У нас экономика достаточно специализированная. И если одно предприятие в цепочке не сможет восстановиться, то вся отрасль может быть в стагнации. Конечно, не будет V-образного восстановления", - отметила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она также отметила, что регулятор собирается к 19 июня пересмотреть свой прогноз по сокращению ВВП. Ранее ЦБ давал прогноз в потерю 8% ВВП во втором квартале, но теперь он явно будет ухудшен.